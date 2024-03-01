Ахметов: «Был удивлен предложением «Зенита». Наверное, никто не предполагал, что я могу сюда перейти»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о том, как узнал о предложении от петербургского клуба.

— Ильзат, где ты провел отпуск?

— Да отдыхал и в тренажерном зале занимался, поддерживал форму. Летал на море, на Маврикий. Понравилось, интересно, первый раз был, для меня это что-то новое. Больше никуда не ездил, домой на этот раз тоже не получилось слетать. Был в Москве с друзьями.

— Хоть раз за время отпуска возникала мысль, что ты можешь покинуть «Краснодар»?

— Честно, не было таких мыслей. Все решилось быстро.

— О чем подумал, когда услышал о предложении «Зенита»?

— Был удивлен, конечно. Ехал в Краснодар тренироваться. В какой-то момент позвонил агент и сказал, что есть такое предложение.

— Ты удивлен тем, насколько широкий резонанс вызвал твой трансфер?

— В первую очередь я был удивлен словами агента о том, что есть такой вариант. Наверное, никто не догадывался и не предполагал, что я могу перейти сюда сейчас. А тем, что у людей была такая реакция, я не особо удивлен. Внимания на это не обращаю.