Журавель: «На ЧМ в Катаре похожим смехом Шнякин каждый день прогнозировал срыв моего челленджа»

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал о коллеге Дмитрии Шнякине и завирусившемся в интернете видео с его участием.

— Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Дима Шнякин. На днях он комментировал «Фиорентина» — «Лацио» и убил меня своим смехом в прямом эфире.

Хозяевам дико не везло. Когда четвертый раз за матч попали в штангу, причем Гонсалес это сделал, выполняя пенальти, Дима заржал. В соцсетях видео завирусилось, иностранцы начали бурно обсуждать эмоции российского комментатора.

Я задумался: трансляция шла на кучу стран, на штангомет «Фиорентины» у всех была примерно одинаковая реакция, почему же только Шняка захохотал так, что это сразу стало мемом? Да потому что сделал артистично, театрально. В духе героя мультика «Гадкий Я».

— Последний случай, когда во время репортажа смеялись вы?

— Неделю назад работал на матче Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал». Нападающий хозяев Галено дважды подряд с линии вратарской бил в упор. Сначала засадил в штангу, потом вообще мимо створа пульнул. Я не удержался от смешка. Но, конечно, получилось не так ярко, как у Шняки.

Его-то переслушивал неоднократно. И вспоминал, что на чемпионате мира в Катаре похожим смехом, только еще более зловещим, Дима каждый день прогнозировал срыв моего челленджа. Не из вредности — такую ему отвели роль. На игре «Фиорентина» — «Лацио» эффект удвоился, но теперь этот смех звучал совершенно искренне.