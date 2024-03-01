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1 марта, 08:45

Журавель: «На ЧМ в Катаре похожим смехом Шнякин каждый день прогнозировал срыв моего челленджа»

Комментатор Журавель отреагировал на завирусившийся смех коллеги Шнякина
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» рассказал о коллеге Дмитрии Шнякине и завирусившемся в интернете видео с его участием.

— Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Дима Шнякин. На днях он комментировал «Фиорентина» — «Лацио» и убил меня своим смехом в прямом эфире.

Хозяевам дико не везло. Когда четвертый раз за матч попали в штангу, причем Гонсалес это сделал, выполняя пенальти, Дима заржал. В соцсетях видео завирусилось, иностранцы начали бурно обсуждать эмоции российского комментатора.

Я задумался: трансляция шла на кучу стран, на штангомет «Фиорентины» у всех была примерно одинаковая реакция, почему же только Шняка захохотал так, что это сразу стало мемом? Да потому что сделал артистично, театрально. В духе героя мультика «Гадкий Я».

— Последний случай, когда во время репортажа смеялись вы?

— Неделю назад работал на матче Лиги чемпионов «Порту» — «Арсенал». Нападающий хозяев Галено дважды подряд с линии вратарской бил в упор. Сначала засадил в штангу, потом вообще мимо створа пульнул. Я не удержался от смешка. Но, конечно, получилось не так ярко, как у Шняки.

Его-то переслушивал неоднократно. И вспоминал, что на чемпионате мира в Катаре похожим смехом, только еще более зловещим, Дима каждый день прогнозировал срыв моего челленджа. Не из вредности — такую ему отвели роль. На игре «Фиорентина» — «Лацио» эффект удвоился, но теперь этот смех звучал совершенно искренне.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
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8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
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