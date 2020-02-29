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Мариу Фернандес: «Закрытый футбол — не было пространства»

16:09
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прокомментировал ничью в матче 20-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:1). Армейцы сумели уйти от поражения в компенсированное время.

— Закрытый футбол — не было пространства. Они очень глубоко защищаются. Поэтому было тяжело. Но когда пропустили, нужно было отыгрываться, — сказал в эфире «Матч Премьер» Фернандес, который сравнял счет в конце встречи. — Бистрович исполнил хорошую подачу, мяч удачно лег на ногу, поэтому получилось забить.

ЦСКА — Урал

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