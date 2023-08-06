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Сегодня, 22:11

Марио Фернандес рассказал, что повлияло на игру «Зенита» в матче с «Динамо»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— Что произошло в концовке?

— Был далеко от эпизода с Барриосом, поэтому не могу сказать, что произошло. А третий гол... Быстрая атака, подача с фланга и гол.

— Сегодня не было Семака. Это мешало?

— Всегда важно, чтобы Сергей Богданович руководил командой с бровки. Сегодня часть функций взял на себя Вильям. Мне кажется, он справился со своей работой.

— Что повлияло на результат?

— «Динамо» — очень хорошая команда, всегда непросто с ним играть. Но и мы сегодня провели не тот матч, который хотели бы. Но это часть жизни, часть футбола. Такие вещи происходят. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь.

«Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

Марио Фернандес
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
3
1
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 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
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 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
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 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
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