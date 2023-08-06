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Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:15

ФОНБЕТ расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»

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ФОНБЕТ и «Локомотив».

В День железнодорожника, 6 августа, футбольный клуб «Локомотив» и букмекерская компания ФОНБЕТ объявили о расширении сотрудничества.

Официальный партнер «железнодорожников» инвестирует в модернизацию инфраструктуры «РЖД Арены». Чаша стадиона будет оборудована дополнительными LED-панелями, что предоставит клубу новые коммерческие возможности.

Кроме того, логотип букмекера займет место на груди игровой майки команды. Для болельщиков «Локомотив» и ФОНБЕТ организуют тематические мероприятия, разнообразные онлайн- и оффлайн-активации, в том числе и в дни матчей.

ФОНБЕТ и московский «Локомотив» сотрудничают с 2021 года. В ходе партнерства был реализован ряд масштабных проектов и тематических предматчевых шоу. В феврале 2023 года «Локомотив» открыл программу плей-офф FONBET Кубка России DJ сетом от Алины Загитовой и обладателя Грэмми Иманбека, а в заключительном туре был организован Tetris Day с тематическими зонами и выступлением GSPD & Dead Blonde.

В 2023 году на Восточной трибуне «РЖД Арены» была построена стационарная брендированная зона ФОНБЕТ для болельщиков.

Соглашение о сотрудничестве действует до 2026 года с возможностью пролонгации.

«В этот знаменательный день для всех специалистов железнодорожной отрасли мы рады объявить о новом этапе нашего сотрудничества с «Локомотивом». «РЖД Арена» — знаковое место для Москвы и российского футбола, и мы хотим, чтобы болельщики «Локо» с комфортом болели за свою команду в РПЛ и Fonbet Кубке России. Поздравляю всех с праздником и желаю новых успехов!» — заявил генеральный директор букмекерской компании ФОНБЕТ Сергей Анохин.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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