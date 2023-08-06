Тимощук: «Проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможных изменениях в составе в следующем матче.
— «Зенит», когда пять лет назад была проблема с составом, нужно было сделать новую команду, перестраиваться по ходу, он держался на дисциплине, в каждом матче добывались очки за счет дисциплины, а сегодня с ней были проблемы. Как будете решать это перед следующей игрой и будете ли персонально с кем-то разговаривать? С тем же Ренаном, потому что взрослеть нужно при всем его наборе качеств?
— Сегодня, к сожалению, вырвал очки соперник, поэтому нужно отдать им должное, что они всю игру пластились, боролись, бились и кусались, насколько могли. В некоторых эпизодах уже и ходить им было тяжело. Но к нашему сожалению и их счастью, они смогли это сделать и взять первую победу у нас на стадионе. Вы знаете, насколько это непросто. Конечно, у нас после каждого матча проводится углубленный разбор нашего предыдущего матча и как всегда теоретическое занятие проводится. Поэтому, конечно, будут сделаны корректировки, будет видеоанализ. Со всеми обсудим и покажем. Конечно, когда у футболистов спрашиваешь, есть ли какие-то вопросы, их почему-то не возникает. Но если есть у кого-то какие-то недопонимания, наш тренерский штаб в лице главного тренера всегда открыты, мы к этому их призываем — к диалогу, чтобы они делились своими впечатлениями, самочувствием и физическим состоянием.
Думаю, что проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол, что предсказать зачастую исход поединка очень сложно. И сегодня тоже «Динамо» приехало сюда как раз с таким же настроем, что пока не побеждали при новом тренере в чемпионате, хотели что-то показать, терпели и смогли это сделать. Мы, к сожалению, получили удаление нашего одного из ключевых футболистов центра поля, что в дальнейшем заставит нас подумать, поломать голову, как использовать и кого использовать на той позиции вместо Барриоса. Вы видели в прошлом сезоне, когда у него была травма или дисквалификация, было не так просто это сделать.
Футболисты получают свой шанс в каждом матче и упрекнуть в этом тренерский штаб невозможно. На кубок те футболисты, которые хотят играть, получают больше возможностей, кто не так много в сезоне играет. Прежде всего они должны выходить и показывать тот уровень, который у них есть. Они игроки «Зенита», каждый из них по праву находится в этой команде. Нужно просто доставать себя, стремиться, нужно жить на футбольном поле и получать удовольствие от того, что ты делаешь это и от того результата, который ты можешь получить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0