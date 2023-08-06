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Сегодня, 22:09

Тимощук: «Проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о возможных изменениях в составе в следующем матче.

— «Зенит», когда пять лет назад была проблема с составом, нужно было сделать новую команду, перестраиваться по ходу, он держался на дисциплине, в каждом матче добывались очки за счет дисциплины, а сегодня с ней были проблемы. Как будете решать это перед следующей игрой и будете ли персонально с кем-то разговаривать? С тем же Ренаном, потому что взрослеть нужно при всем его наборе качеств?

— Сегодня, к сожалению, вырвал очки соперник, поэтому нужно отдать им должное, что они всю игру пластились, боролись, бились и кусались, насколько могли. В некоторых эпизодах уже и ходить им было тяжело. Но к нашему сожалению и их счастью, они смогли это сделать и взять первую победу у нас на стадионе. Вы знаете, насколько это непросто. Конечно, у нас после каждого матча проводится углубленный разбор нашего предыдущего матча и как всегда теоретическое занятие проводится. Поэтому, конечно, будут сделаны корректировки, будет видеоанализ. Со всеми обсудим и покажем. Конечно, когда у футболистов спрашиваешь, есть ли какие-то вопросы, их почему-то не возникает. Но если есть у кого-то какие-то недопонимания, наш тренерский штаб в лице главного тренера всегда открыты, мы к этому их призываем — к диалогу, чтобы они делились своими впечатлениями, самочувствием и физическим состоянием.

Думаю, что проигрывать всегда обидно, тем более, если привык побеждать. Но этим и прекрасен футбол, что предсказать зачастую исход поединка очень сложно. И сегодня тоже «Динамо» приехало сюда как раз с таким же настроем, что пока не побеждали при новом тренере в чемпионате, хотели что-то показать, терпели и смогли это сделать. Мы, к сожалению, получили удаление нашего одного из ключевых футболистов центра поля, что в дальнейшем заставит нас подумать, поломать голову, как использовать и кого использовать на той позиции вместо Барриоса. Вы видели в прошлом сезоне, когда у него была травма или дисквалификация, было не так просто это сделать.

Футболисты получают свой шанс в каждом матче и упрекнуть в этом тренерский штаб невозможно. На кубок те футболисты, которые хотят играть, получают больше возможностей, кто не так много в сезоне играет. Прежде всего они должны выходить и показывать тот уровень, который у них есть. Они игроки «Зенита», каждый из них по праву находится в этой команде. Нужно просто доставать себя, стремиться, нужно жить на футбольном поле и получать удовольствие от того, что ты делаешь это и от того результата, который ты можешь получить.

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Марио Фернандес рассказал, что повлияло на игру «Зенита» в матче с «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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