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Озбилиз: «Если бы вместо Карпина пришел не Гунько, «Спартаку» все равно было бы в это время тяжело»

Озбилиз высказался о работе с Гунько
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз поделился мнением о тренере Дмитрии Гунько.

«Гунько — очень хороший тренер. Хорошо помогает нам в команде и в целом нашему футболу в Армении. Могу о нем сказать только хорошее. Почему он успешен в Армении, но у него не получилось со «Спартаком»? После Карпина у нас в «Спартаке» турбулентное время было. Не было стабильности. Поэтому если бы вместо Валерия Георгиевича пришел не Дмитрий Гунько, а другой тренер, то, думаю, все равно команде было бы в это время тяжело. Здесь неправильно говорить «не получилось». Потому что Дмитрий Иванович сейчас показывает, что он хороший тренер. И может стать еще лучше, поскольку всегда фанатично работает, смотрит и анализирует, что происходит в футболе. И пытается это применить в нашей команде. Я сам многому учусь у него. Поэтому в восторге от работы с ним», — приводит слова Озбилиза «Известия».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Всего за клуб футболист провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Гунько был исполняющим обязанности тренера «Спартака» с марта по июнь 2014 года. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в РПЛ в сезоне-2013/14.

Источник: https://iz.ru/1580559/aleksei-fomin/posle-karpina-u-nas-v-spartake-turbulentnoe-vremia-bylo
Дмитрий Гунько
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3
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5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
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 Урал 9 4 2 3 8-10 14
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 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
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