Марин: «Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим с ним коммуникацию»
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин объяснил, почему некоторым игрокам команды будет проще наладить контакт с новым главным тренером Иржи Ярошиком.
«Я лично немного осведомлен о нашем новом тренере. Знаю, что, будучи игроком, он поиграл в России. Надеюсь, что у нас с ним все будет хорошо. Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим коммуникацию с новым тренером. Это очень важный момент», — цитирует Марина Metaratings.ru.
Ярошик был назначен главным тренером «Оренбурга» после ухода в «Динамо» Марцела Лички.
Будучи футболистом, чех выступал за «Челси», «Селтик», «Спарту», «Крылья Советов», ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, и другие команды.
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