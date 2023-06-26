Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили, он получает грузинский паспорт»
В «Урале» прокомментировали интерес к полузащитнику «Локомотива» Марадишвили
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.
«Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт. У нас много иностранцев в команде. Если бы он был россиянином — другой вопрос. Но Марадишвили будет получать паспорт, играть за сборную Грузии. Сейчас и разговора об этом [предложении] нет», — сказал Иванов «СЭ».
В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.
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