Президент «Урала»: «Нам невыгоден Марадишвили, он получает грузинский паспорт»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили.

«Это наши внутренние вопросы. Нам невыгоден Марадишвили, потому что сейчас он получает грузинский паспорт. У нас много иностранцев в команде. Если бы он был россиянином — другой вопрос. Но Марадишвили будет получать паспорт, играть за сборную Грузии. Сейчас и разговора об этом [предложении] нет», — сказал Иванов «СЭ».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.