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Президент «Урала»: «Есть договоренность с ЦСКА, что Помазун тренируется с нами на сборах»

В «Урале» рассказали о будущем Помазуна
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем вратаря Ильи Помазуна.

«Есть договоренность с ЦСКА, что Помазун приедет к нам на углубленное медицинское обследование, тренируется с нами на сборах. Дальше будет видно. Пока у нас нет ничего конкретного. Как только что-то будет — сообщим об этом», — сказал Иванов «СЭ».

Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА закончилась в конце сезона-2022/23. В «Урале» рассчитывают, что голкипер останется в клубе.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.

Илья Помазун
ФК Урал
1
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