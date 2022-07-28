«Ницца» подпишет контракт с Бека-Бека на 5 лет
«Ницца» согласовала условия контракта с полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, сообщает журналист Goal France Марк Мешенуа.
По данным источника, 21-летний француз подпишет соглашение с клубом на 5 лет.
Вчера, 27 июля «СЭ» сообщал, что трансфер обойдется «Ницце» в 15 миллионов евро.
Бека-Бека перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года, на его счету 4 результативных передачи в 28 матчах за московскую команду. Вчера сообщалось, что игрок улетел во Францию для того, чтобы продолжить карьеру в «Ницце».
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|1
|1
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|1
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|
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|2
|0
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|1
|
15
|Урал
|2
|0
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|2
|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
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|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
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|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
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|0
|1
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