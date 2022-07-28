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Сегодня, 07:22

«Ницца» подпишет контракт с Бека-Бека на 5 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ницца» согласовала условия контракта с полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, сообщает журналист Goal France Марк Мешенуа.

По данным источника, 21-летний француз подпишет соглашение с клубом на 5 лет.

Вчера, 27 июля «СЭ» сообщал, что трансфер обойдется «Ницце» в 15 миллионов евро.

Бека-Бека перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года, на его счету 4 результативных передачи в 28 матчах за московскую команду. Вчера сообщалось, что игрок улетел во Францию для того, чтобы продолжить карьеру в «Ницце».

Алексис Бека-Бека. «Локо» продает Бека-Бека за 15 миллионов евро. Стратегия Рангника работает!

Источник: https://twitter.com/LeMechenoua/status/1552331972177010688
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 - : -
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 - : -
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 2
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