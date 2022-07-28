«Ницца» подпишет контракт с Бека-Бека на 5 лет

«Ницца» согласовала условия контракта с полузащитником «Локомотива» Алексисом Бека-Бека, сообщает журналист Goal France Марк Мешенуа.

По данным источника, 21-летний француз подпишет соглашение с клубом на 5 лет.

Вчера, 27 июля «СЭ» сообщал, что трансфер обойдется «Ницце» в 15 миллионов евро.

Бека-Бека перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года, на его счету 4 результативных передачи в 28 матчах за московскую команду. Вчера сообщалось, что игрок улетел во Францию для того, чтобы продолжить карьеру в «Ницце».