15:20 | Футбол — РПЛ

Мануэл Фернандеш может летом уйти из "Локомотива" в "Галатасарай"

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Полузащитник "Локомотива"  Мануэл Фернандеш может покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает Fanatik,  интерес к нему проявляет "Галатасарай". Контракт португальского хавбека с железнодорожниками истекает этим летом, и он может перейти в клуб из Стамбула бесплатно. В "Галатасарае" высоко оценивают шансы на подписание 32-летнего футболиста.

Мануэл Фернандеш перешел в "Локо" в 2014 году из другой стамбульской команды - "Бешикташа". В нынешнем сезоне на его счету 22 матча, 3 гола и 3 передачи во всех турнирах.

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