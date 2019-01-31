Мануэл Фернандеш может летом уйти из "Локомотива" в "Галатасарай"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может покинуть клуб по окончании сезона. Как сообщает Fanatik, интерес к нему проявляет "Галатасарай". Контракт португальского хавбека с железнодорожниками истекает этим летом, и он может перейти в клуб из Стамбула бесплатно. В "Галатасарае" высоко оценивают шансы на подписание 32-летнего футболиста.

Мануэл Фернандеш перешел в "Локо" в 2014 году из другой стамбульской команды - "Бешикташа". В нынешнем сезоне на его счету 22 матча, 3 гола и 3 передачи во всех турнирах.

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