Накануне дерби со «Спартаком» известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал о своих спартаковских симпатиях и антипатиях.

— Был за эти годы в «Спартаке» игрок, которого на дух не переносили?

— Пожалуй, лишь один — Веллитон. Даже к Горлуковичу и Ковтуну, очень жестким защитникам, не испытывал такой антипатии. Бразилец — форвард неплохой, неслучайно дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата. Но манера запугивать вратарей угрозой нанесения травмы вызывала омерзение. Я страшно переживал, когда из-за него второй раз порвал «кресты» Акинфеев. Понятно, умысла со стороны Веллитона в том эпизоде не было, просто проявил чрезмерную агрессию. Как-то на мероприятии, столкнувшись с Леонидом Федуном, я услышал: «Ну что ты все на Веллитона наезжаешь. Он же из бразильской деревни...» Мол, дикий, необразованный человек. Леонид Арнольдович фактически признал, что Веллитон — футболист не самый умный, отсюда и такое поведение на поле.

— А кому из спартаковцев симпатизировали?

— Да многим! И труженикам, и художникам. В «Спартаке» во все времена хватало и тех и других. К первым я бы отнес Шавло, Сочнова, Позднякова, Кулькова, Онопко, Тихонова... А вторые — Черенков, Гаврилов, Ледяхов, Цымбаларь, Титов, Алекс... У меня целая россыпь любимых спартаковцев, которых почитал за высочайший уровень мастерства. Тот же Черенков — великий футболист! Мне кажется, болельщики всех клубов с восторгом наблюдали за его игрой. А как я любил Рината Дасаева! Хоть он и допускал в матчах за сборную досадные ошибки.

— В нынешнем составе «Спартака» кого выделяете?

— Бывают моменты, когда меня удручает агрессия Джикии. Но его невероятная самоотверженность, заряженность на борьбу не может не восхищать. Парень не щадит ни себя, ни соперников. Прямо бешеный пес! В хорошем смысле. Жиго тоже отличный боец. В порядке и Ларссон, и Соболев. Забивные ребята. А из чемпионской команды Карреры мне особенно нравились Луис Адриану, Зе Луиш и Фернанду, который блистательно исполнял «стандарты». Вот такие легионеры действительно украшают наш чемпионат. (Александр Кружков)

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