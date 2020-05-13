Мамаев взял на себя вину за Соловчука. Остальных его адвокат просил оправдать

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева во время выступления в кассационной инстанции высказал мнение, что Александр Кокорин должен быть оправдан по эпизоду с водителем Соловчуком.

— Заключением СМЭ и показаниями Мамаева П.К. объективно установлено, что именно его действиями причинен легкий вред здоровью потерпевшему.

Действия Кокорина К.К. и Протасовицкого, таких последствий не повлекли, а в отношении Кокорина А.А. не выявлено объективных данных о применении какого-либо физического воздействия к потерпевшему, в связи с чем они подлежат оправданию по этому эпизоду.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Александра Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Все четверо отправились в колонию из-за участия в двух драках в центре столицы, которые произошли в начале октября 2018 года. Пострадавшие — водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. (Дмитрий Зеленов)

Полностью речь адвоката Мамаева — здесь