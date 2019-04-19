Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилла, полузащитник Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий доставлены в здание Пресненского районного суда на очередное заседание по делу об избиении.

Следующеее слушание по существу назначено на пятницу, 19 апреля. Начало заседания – 12.00.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд Кокорина и Мамаева. Live!