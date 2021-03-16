Малком полетел в Москву на матч против ЦСКА
16:16
Форвард «Зенита» Малком опубликовал фото в сторис Instagram.
24-летний бразилец выложил фотографию из самолета с подписью «Вылетаю в Москву». 17 марта петербуржцы на выезде сыграют с ЦСКА.
Последний раз Малком появлялся на поле в официальных матчах 16 декабря в игре со «Спартаком» (3:1).
В текущем сезоне Малком провел 19 матчей за «Зенит», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.
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