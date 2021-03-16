Малком полетел в Москву на матч против ЦСКА

Форвард «Зенита» Малком опубликовал фото в сторис Instagram.

24-летний бразилец выложил фотографию из самолета с подписью «Вылетаю в Москву». 17 марта петербуржцы на выезде сыграют с ЦСКА.

Последний раз Малком появлялся на поле в официальных матчах 16 декабря в игре со «Спартаком» (3:1).

В текущем сезоне Малком провел 19 матчей за «Зенит», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.