Агент Мевли: «Ситуация с продлением контракта не сдвинулась, сейчас мы открыты для всех предложений»

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевли, рассказал о ситуации своего клиента.

«Мы ждали предложения о продлении контракта от «Сочи», но там пока ничего не сдвинулось, ситуация непонятная, никакой конкретики нет. Сейчас мы открыты для предложений, к нам за это время поступало много вариантов из Европы. Михе нравится в «Сочи», в клубе отличный коллектив, но теперь все предложения будут рассматриваться на равных», — сказал Новиков «СЭ».

В нынешнем сезоне Мевля сыграл за «Сочи» в 23 официальных матчах, в которых забил 4 гола. Контракт словенского защитника истекает в конце нынешнего сезона.

(Сергей Федоров)