Малком: «Решил остаться в «Зените», так как руководство клуба оказало полное доверие»

Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему решил остаться в клубе после зимы 2022 года, когда ФИФА разрешила игрокам, выступающим в чемпионате России, приостанавливать действие контрактов и переходить в другие клубы.

«Я решил остаться, так как руководство, президент и даже владельцы клуба оказали нам полное доверие. Мне сказали, что мы можем уйти, если вся эта ситуация коснется меня или моей семьи. Конечно же, мы все хотим мира. Безусловно, ситуация с недопуском до Лиги чемпионов на нас все-таки сильно повлияла», — приводит слова Малкома «РИА Новости Спорт» со ссылкой на UOL.

Бразильский нападающий в 2019 году перешел в «Зенит» из «Барселоны». Летом 2022 года он продлил контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2022/23 26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.