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Сегодня, 23:26

Источник: Рыбус может перейти в «Рубин»

Мария Гусева
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Мацей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» близок к договоренности с защитником «Спартака» Мацеем Рыбусем о подписании контракта, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, сейчас идет процедура расторжения договора 33-летнего поляка с московским клубом по соглашению сторон. Вопрос должен решиться, когда игрок вернется из отпуска. С высокой долей вероятности он присоединится к казанцам. Зарплата Рыбуса в «Рубине» может составить 35 миллионов рублей в год.

Также сообщается, что к защитнику проявляют интерес «Пари НН» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 защитник провел 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив».

Источник: https://t.me/karpinside/28339
Мацей Рыбус
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1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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3.06 17:00
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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