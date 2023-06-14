Джорджевич: «Многих тренеров посылал. Спалетти — нет»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался «РБ Спорт», что иногда позволял себе нецензурно выражаться в адрес тренеров команд.

— Посылал ли ты когда-нибудь тренера?

— Да.

— И кого?

— Многих, я думаю. Спаллетти нет, я не посылал. Но бывало такое, что было. И в открытую, и по-всякому.

— Жалеешь об этом?

— Не скажу, что жалею. Но, конечно, это неправильно.