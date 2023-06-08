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Сегодня, 09:40

Малком назвал главную причину своей высокой результативности

Гоша Чернов
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» прокомментировал свою результативность в сезоне-2022/23.

— Ожидание от рождения сына — одна из причин твоей результативности в этом сезоне? С чем еще ты связываешь такое количество голов?

— Я чувствую, что нахожусь в лучшей физической форме за свою жизнь. Это во многом связано с тем, что я кардинально пересмотрел подход к подготовке к матчам и восстановлению после них, к рациону, к образу жизни. Но главная причина — это, конечно, новость о том, что я стану отцом. С того момента, когда Летисия обрадовала меня, я стал посвящать будущему сыну каждое свое результативное действие. После каждого гола и голевой передачи я мысленно повторял: «Это для тебя, сынок». На каждую игру я выходил суперзаряженным — хотел забить как можно больше мячей, принести команде максимальную пользу и завоевать все возможные трофеи.

— Ты упомянул о питании. Несколько лет назад ты рассказывал, что стал пристально следить за ним, что отразилось на твоей форме. Расскажи свой чемпионский рецепт. Ешь ли ты лазанью перед матчами, как Эрлин Холанн?

— Конкретного чемпионского рецепта нет. Вообще я не очень сильно ограничиваю себя в еде, но у меня составлена четкая программа тренировок и восстановления персонально с тренером. Раньше я обожал сладкое, в том числе сладкую газировку. Пересмотрев подход к сахару, я стал чувствовать себя лучше. Еще я снизил потребление красного мяса в пользу белого, а также рыбы. Кроме того, я раньше часто ел пасту, но сейчас понимаю, что с углеводами надо быть осторожнее, поэтому питаюсь ей лишь в день игры, когда нужна энергия. Главные изменения — в подходе к работе: я стал правильно восстанавливаться, больше спать, щепетильно подходить к любой мелочи.

В сезоне-2022/23 Малком сыграл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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