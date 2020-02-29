Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 20-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Локомотива», сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (начало — в 19.00).

Форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун остался в запасе команды Сергея Семака, нападающий Артем Дзюба не попал в заявку.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Барриос, Оздоев, Ерохин, Сутормин — Дриусси, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Прохин, Смольников, Кузяев, Осорио, Жирков, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».