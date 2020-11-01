«Мальчик! Не кидай, я к тебе подойду!» Рыжиков — болбою после двух удалений у «Тамбова»
20:55
Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков эмоционально обратился к болбою во время матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». 39-летний вратарь попросил мальчика не бросать ему мяч, чтобы немного потянуть время.
«Мальчик! Я к тебе подойду! Не кидай, не кидай!» — обратился Рыжиков к болбою.
Команда Сергея Первушина в середине второго тайма осталась вдевятером после удалений Антона Килина и Гурама Тетрашвили.
«Тамбов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 4-я строчка и 23 балла.
Рыжиков очень доходчиво попросил мальчика, чтобы тот не подавал ему мяч ???— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Не послушаться Сергея было страшно ?https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/qojB7xIobd
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи