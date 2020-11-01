Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков эмоционально обратился к болбою во время матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо». 39-летний вратарь попросил мальчика не бросать ему мяч, чтобы немного потянуть время.

«Мальчик! Я к тебе подойду! Не кидай, не кидай!» — обратился Рыжиков к болбою.

Команда Сергея Первушина в середине второго тайма осталась вдевятером после удалений Антона Килина и Гурама Тетрашвили.

«Тамбов» с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 4-я строчка и 23 балла.