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Малафеев: «Думаю, уход Кругового из «Зенита» — инициатива его представителя»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, удивило ли его решение защитника Данила Кругового перейти в ЦСКА по окончании контракта с сине-бело-голубыми.

«Думаю, что решение Кругового о переходе в ЦСКА и о смене города — это, скорее всего, инициатива его представителя и агента. В моем понимании, такой переход мог состояться только по одной причине — финансовая выгода. При действующем контракте Кругового с «Зенитом» навряд ли руководство ЦСКА выходило на общение с Круговым напрямую, поэтому всем этим занимался агент. Других вариантов просто не может быть, иначе это глупейшее решение со стороны Кругового — перейти в команду, которая платит тебе меньше», — цитирует Малафеева Metaratings.ru.

Также специалист поделился мнением о представителях Кругового, с которыми ему приходилось пересекаться.

«В определенные года Круговой довольно некачественно подбирал себе агентов. Возможно, для него это нормальная ситуация. Со своей стороны я не могу сказать, что все его представители были адекватны и стремились найти компромисс для всех сторон, а не только для собственной», — добавил он.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/malafeev-krugovoi-nekachestvenno-podbiral-agentov-dumayu-ukhod-iniciativa-predstavitelya-325237/
Вячеслав Малафеев
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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