Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнал, что возглавит футбольный клуб.

«Для меня это был своего рода разрыв шаблонов, ведь в последнее время я трудился на госслужбе. А до того так или иначе занимался организацией здравоохранения. Также у меня был свой консалтинговый бизнес. Большой спорт в моей жизни никогда не присутствовал. Хотя соприкасался с ним как болельщик или помощник при организации крупных мероприятий», — цитирует специалиста RT.

Также он отметил, что мог отказаться от предложения.

«Это не какая-то пенсия, обещанная губернатором. Мол, поработал, иди теперь отдохни. Поверьте, в «Нижнем Новгороде» степень занятости настолько же высокая, как и на госслужбе. Приходим в офис в девять утра, уезжаем поздно вечером», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 18 туров.