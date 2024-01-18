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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «В футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнал, что возглавит футбольный клуб.

«Для меня это был своего рода разрыв шаблонов, ведь в последнее время я трудился на госслужбе. А до того так или иначе занимался организацией здравоохранения. Также у меня был свой консалтинговый бизнес. Большой спорт в моей жизни никогда не присутствовал. Хотя соприкасался с ним как болельщик или помощник при организации крупных мероприятий», — цитирует специалиста RT.

Также он отметил, что мог отказаться от предложения.

«Это не какая-то пенсия, обещанная губернатором. Мол, поработал, иди теперь отдохни. Поверьте, в «Нижнем Новгороде» степень занятости настолько же высокая, как и на госслужбе. Приходим в офис в девять утра, уезжаем поздно вечером», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка за 18 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1259934-gendirektor-nn-klub-gossluzhba
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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