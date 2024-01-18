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Мелик-Гусейнов: «Нам следует сделать все, чтобы российский футбол оставлял позитивное впечатление»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о российском футболе.

«В нем много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех. С другой — присутствует некий элемент зашоренности. Допустим, мы видим реальную проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. Все клубы обязаны вывернуться наизнанку ради того, чтобы привлечь людей», — приводит слова Мелик-Гусейнова RT.

Он также считает, что футбол в России нужно развивать.

«Нам следует сделать все, чтобы отечественный футбол оставлял яркое позитивное впечатление. Людям надо напоминать о команде не дважды в месяц, когда играем дома, а ежедневно», — добавил специалист.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что в футбольном клубе степень занятости такая же высокая, как и на госслужбе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1259935-melik-guseinov-otechestvo-futbol
Футбол
Давид Мелик-Гусейнов
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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