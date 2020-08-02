Малафеев объяснил, почему Кокорин не продолжил карьеру в «Зените»

Бывший заместитель спортивного директора петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему клуб из Санкт-Петербурга не стал бороться за форварда Александра Кокорина. Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным по схеме «3+1».

— Учитывая ситуацию, которая была ранее, с тем, что Сергей Семак проявлял свою позицию и говорил, что этот игрок ему нужен, но все равно игрок оказался в «Сочи»... Появление Кокорина в «Зените» было менее всего вероятно из всех вариантов, — цитирует Малаеффва РБК. — Даже если мы не берем финансовую сторону, так как мы понимаем, что «Зенит» мог повторить предложение «Спартака», то, что Саша окажется в Москве, было логично исходя из футбольных и финансовых моментов.

Я не говорю, что Саша на голову или на две сильнее Дзюбы, но по действию, функционалу и по определенному объему работы, бомбардирским качествам точно ему не уступает, а чем-то даже выигрывает. Либо Кокорин сам не захотел вступать в эту достаточно жесткую конкуренцию, либо футбольный клуб «Зенит» не проявил такую инициативу с пониманием, что это может создать конфликт.