Максимилиан Филипп: «В 14 лет меня попросили уйти из «Герты»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью VTB Russia рассказал о своем детстве. 25-летний футболист перебрался в московский клуб из дортмундской «Боруссии» этим летом.

— В детстве вам приходилось подавать мячи на матчах берлинской «Герты»?

— Да, лет в тринадцать-четырнадцать. Невероятные впечатления — оказаться в таком возрасте на огромном Олимпийском стадионе прямо возле поля. Рядом со звездами тогдашней бундеслиги, кумирами берлинских пацанов — Михаэлем Преетцом, бразильцем Марселиньо и, конечно, культовым венгерским вратарем Габором Кираем. Причем право подавать им мячи еще нужно было заслужить: в юношеской команде нас было пятнадцать человек, а на матчи основы брали только десятерых. Мне повезло два или три раза. Я был очень счастлив — так же, как в те выходные, когда папа брал меня на трибуну (в 2011 году Маркус Филипп умер после тяжелой болезни — Прим. ред.).

— Он тоже был футболистом?

— Папа выступал за юношескую команду «Герты», но в более зрелом возрасте сосредоточился на других вещах — захотел стать полицейским. Потом он работал мастером-плиточником и был просто лучшим в этом деле.

— Почему вы покинули «Герту» в четырнадцать лет?

— Появился новый тренер, которому нравились большие и сильные футболисты. Я же в четырнадцать лет был, на его взгляд, маловат — 1,50 м. К тому же недостаточно быстр. Короче, я был совсем не тем, кто ему нужен, и он попросил меня уйти.

— Что вы тогда чувствовали?

— Я сомневался, смогу ли играть где-то еще. Все-таки «Герта» была единственной большой командой Берлина. «Унион» выступал тогда в низших лигах... В тот момент меня здорово поддержал мой друг Кристофер Ленц, играющий сейчас как раз за «Унион». Он мог остаться в «Герте», но в знак солидарности ушел вместе со мной в маленький клуб «Теннис-Боруссия». Я ему очень благодарен.