Максименко спрогнозировал место «Спартака» в таблице РПЛ

Вратарь «Спартака» Александр Максименко предположил, какое место может занять команда по итогам сезона в Тинькофф российской премьер-лиге.

«На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты, — сказал Максименко в эфире программы «Открытый футбол» на канале «Матч ТВ». — Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше».

«Спартак» находится на втором месте в РПЛ, имея в активе 35 очков в 18 матчах. 22-летний вратарь в текущем сезон провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и пропустил 19 мячей.