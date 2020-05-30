Максименко рассказал, где он провел карантин из-за коронавируса

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как он провел паузу в сезон, связанную с пандемией коронавируса.

«Когда вся эта шумиха началась, я сразу улетел в Ростов к родным, — сказал вратарь в прямом эфире Instagram Red Bull Russia. — Участвовал во всяких акциях. Посадил дерево на 9 мая. Были онлайн тренировки, и все».

22-летний Александр Максименко в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь раз отыграл «на ноль».