Максименко рассказал, где он провел карантин из-за коронавируса
20:13
Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, как он провел паузу в сезон, связанную с пандемией коронавируса.
«Когда вся эта шумиха началась, я сразу улетел в Ростов к родным, — сказал вратарь в прямом эфире Instagram Red Bull Russia. — Участвовал во всяких акциях. Посадил дерево на 9 мая. Были онлайн тренировки, и все».
22-летний Александр Максименко в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак», пропустил 30 мячей и семь раз отыграл «на ноль».
Опрос
проголосовало: 1225Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...