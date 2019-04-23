Максим Головлев: "Фернандес гордится, что ему дали возможность выступать за сборную России"

Специалист по международным отношениям в ЦСКА Максим Головлев признался, что защитник армейцев Мариу Фернандес гордится получением российского паспорта.

Фернандес родился в Бразилии. В 2016-м году получил российское гражданство. Провел за национальную команду 16 матчей и забил один гол.

​– Очень обрадовался, что Мариу Фернандес принял российское гражданство. Этот шаг с его стороны – абсолютно осознанный. Помимо того, что Марио является отличным футболистом, который на протяжении стольких лет играет за ПФК ЦСКА на высоком уровне без спадов, он еще и очень порядочный человек. Ему нравится Россия, он всегда подчеркивает, что ему здесь очень комфортно, это его второй дом. Да, Марио родился в Бразилии, но как футболист и личность он по большому счету состоялся именно в России. Знаю, что Марио очень гордится, что ему оказали такую честь: вручили российский паспорт и предоставили возможность выступать за сборную нашей страны.

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