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Максим Глушенков: «Не знаю, зачем судьям топить «Спартак»

9 июля 2020, 23:15
Максим Глушенков. Фото ФК «Крылья Советов».
Максим Глушенков. Фото ФК «Крылья Советов».
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков не согласился с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, который жаловался на работу арбитров после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

20-летний футболист принадлежит красно-белым и выступает за самарцев на правах аренды.

«Не мне критиковать судей. Пускай это делают другие люди. Команда в любом случае выйдет злее. Получается так, что ВАР настроен против них или судья. Я не знаю, зачем топить тот же самый «Спартак», — сказал Максим Глушенков в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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