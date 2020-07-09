Максим Глушенков: «Не знаю, зачем судьям топить «Спартак»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков не согласился с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, который жаловался на работу арбитров после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:1).

20-летний футболист принадлежит красно-белым и выступает за самарцев на правах аренды.

«Не мне критиковать судей. Пускай это делают другие люди. Команда в любом случае выйдет злее. Получается так, что ВАР настроен против них или судья. Я не знаю, зачем топить тот же самый «Спартак», — сказал Максим Глушенков в эфире программы «8-16» телеканала «Матч Премьер».