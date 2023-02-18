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Сегодня, 14:32

Деменко: «Если «Зенит» оступится первым, то «Спартак» может отыграть разницу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о конкуренции петербургского и московского клубов в чемпионате России.

«Я считаю, что «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в чемпионате. Если смотреть на то, как команда начинала при Абаскале и какая она сейчас, то «Спартак» прибавил. И очень важно будет, как начнут команды первые весенние туры чемпионата. Если «Спартак» оступится и «Зенит» оторвется на девять очков, то питерцы не уступят лидерство. А если «Зенит» оступится первым, то три очка разница — это можно отыграть.

То, что «Спартак» может противостоять «Зениту», это очевидно — он это доказывал в Кубке России. К тому же время непростое, иностранцам поступают предложения, некоторые уезжают из России. В каком они настроении пребывают в связи с этим, непонятно», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-u-spartaka-sostav-molozhe-chem-u-zenita-e-to-mozhet-stat-preimushhestvom/
Максим Деменко
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Краснодар

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