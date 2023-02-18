Павлюченко готов принять участие в ретроматче в Волгограде: «Слышал об этом. Но пока ни с кем не общался»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии в ретроматче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«Слышал об этом. Но пока ни с кем не общался, не переговаривался. Даже не знаю, когда и что. Слышал, что хотят провести. Не могу далеко загадывать, но, если будет время, приму участие, конечно. Вообще, без проблем», — сказал Павлюченко «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).