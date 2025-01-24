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Сегодня, 07:29

Деменко: «Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил шансы краснодарской команды на чемпионство после ухода из «Зенита» Клаудиньо.

«Честно, что-то парадоксальное творится в «Зените». Уходят основообразующие игроки. Все-таки Вендел и Калудиньо — лидеры команды. Может быть, они уже устали от нашего чемпионата, хотят нового. Они стали чемпионами, заработали хорошие деньги.

«Краснодар» и до трансфера Клаудиньо имел хорошие шансы на чемпионство. Теперь с его уходом эти шансы повышаются. Конечно, мы не знаем как команда начнет чемпионат, всё-таки и «Спартак» приближается. Если брать по игре, то «быки» ближе к золотым медалям. Главным конкурентом был «Зенит», теперь в какой-то степени будет легче», — цитирует Legalbet Деменко.

После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Обе команды набрали по 39 очков.

Лусиано Гонду, Луис Энрике и&nbsp;Максим Глушенков. Как «Зенит» изменится с Луисом Энрике и без Клаудиньо? У Семака есть два варианта состава
Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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