Каррера: «Зобнин еще может принести пользу «Спартаку»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«Роман — отличный игрок. Я уверен, что Зобнин еще может принести пользу «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

30-летний Зобнин с 2016 года выступает за «Спартак». Действующий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.