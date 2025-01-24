Каррера: «Зобнин еще может принести пользу «Спартаку»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
«Роман — отличный игрок. Я уверен, что Зобнин еще может принести пользу «Спартаку», — цитирует «РБ Спорт» Карреру.
30-летний Зобнин с 2016 года выступает за «Спартак». Действующий контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.
Источник: «РБ Спорт»
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Динамо Мх – Локомотив
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|1.03
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Пари НН – Акрон
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|1.03
|19:30
|
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|
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|2.03
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Спартак
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|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
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Бителло
Динамо
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Маркус Вендел
Зенит
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Муталип Алибеков
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|1
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