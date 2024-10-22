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Деменко: «Дуглас Сантос еще может доиграть до времен, когда сборная России вернется в официальные матчи»

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Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал получение гражданства РФ защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Валерий Георгиевич Карпин однозначно будет приглашать Дугласа в сборную России. Это временно, что у нас пока только товарищеские матчи. Да и Карпин вряд ли откажется от хорошего игрока. Сантос еще может доиграть до времен, когда мы вернемся в международные официальные матчи. Ему только 30, еще лет пять Дуглас спокойно может играть и ни о чем не думать», — цитирует Деменко Legalbet.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
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Зенит – Локомотив
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Максим Глушенков

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