Деменко: «Дуглас Сантос еще может доиграть до времен, когда сборная России вернется в официальные матчи»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал получение гражданства РФ защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Валерий Георгиевич Карпин однозначно будет приглашать Дугласа в сборную России. Это временно, что у нас пока только товарищеские матчи. Да и Карпин вряд ли откажется от хорошего игрока. Сантос еще может доиграть до времен, когда мы вернемся в международные официальные матчи. Ему только 30, еще лет пять Дуглас спокойно может играть и ни о чем не думать», — цитирует Деменко Legalbet.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.