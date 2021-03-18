Маклаков считает, что отсутствие Мозеса не скажется на результате в матче против «Урала»

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Уралом» в 23-м туре Тинькофф РПЛ.

«Чего может ждать болельщик от своей команды? Конечно же, победы! Не будет Мозеса? Это небольшая потеря, так как есть Промес. Квинси Промес — это человек, который заразил команду и создал конкурентную среду, а это очень важно. Делать ставку на Мозеса не всегда корректно. Эксперты считают, что «Спартак» может проиграть? Пусть они так и считают. У нас в команде есть качественные замены. С приходом Промеса все изменилось. Все хотят забивать, все хотят выигрывать. Потеря Мозеса, возможно, скажется на атакующих возможностях команды, но исключительно в схеме. Направленность на ворота осталась, ее никуда не денешь», — сказал Маклаков «СЭ».

Маклаков также поделился мнением о том, кто возьмет чемпионство по итогам сезона.

«Я на такие вопросы отвечаю всегда одинаково — это знает только Ванга. Сложно говорить о чемпионстве «Спартака», пока существует разрыв в 4 очка», — добавил Маклаков.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 18 марта на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)