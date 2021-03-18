В «Зените» призвали рассмотреть работу ВАР на исполкоме РФС

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» и член исполкома РФС Елена Илюхина высказала мнение, что методологию и качество использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР) нужно рассмотреть на заседании исполкома Российского футбольного союза.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) в одном из моментов среагировал на удар Дугласа Сантоса. Зрители подумали, что мяч пересек линию ворот. Останавливать матч для просмотра видео главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не стал.

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования ВАР нужно рассмотреть на заседании исполкома, — цитирует Илюхину «РИА Новости». ВАР призван сделать футбол честнее и должен вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность и четкий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой по какой-то причине нет».

«Задача ВАР в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, что в наших силах более эффективно использовать ВАР, опираясь на европейские практики и уже накопленный опыт, где, в том числе, используется и система определения взятия ворот», — отметила Илюхина.