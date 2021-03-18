Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пономарев оценил работу Гончаренко: «У него мышление тренера из второй лиги»

14:48
Теги:

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко (слева) и&nbsp;арбитр встречи Евгений Кукуляк.Что случилось с Гончаренко? Колонка Казакова

«Думаю, ЦСКА уже выпал из чемпионской гонки. В команде отсутствует дисциплина. Гончаренко не справляется. У него мышление тренера второй лиги. Никто этого не поймет. Не может человек второй лиги сделать команду чемпионом. Руководству давно пора понять, что больше так продолжаться не может. Вместо него нужен иностранец, желательно немец. Березуцкий — дохлый вариант, он нигде не работал. Если он хотел бы быть тренером, то надо было начинать работать в низших дивизионах. В нашем футболе он никогда не вырастет в главного тренера», — сказал Пономарев «СЭ».

17 марта армейцы проиграли «Зениту» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6417
Все опросы
ЦСКА выпал из гонки за «Зенитом» в этом чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...