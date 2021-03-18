Пономарев оценил работу Гончаренко: «У него мышление тренера из второй лиги»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев от «Зенита» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (2:3).

«Думаю, ЦСКА уже выпал из чемпионской гонки. В команде отсутствует дисциплина. Гончаренко не справляется. У него мышление тренера второй лиги. Никто этого не поймет. Не может человек второй лиги сделать команду чемпионом. Руководству давно пора понять, что больше так продолжаться не может. Вместо него нужен иностранец, желательно немец. Березуцкий — дохлый вариант, он нигде не работал. Если он хотел бы быть тренером, то надо было начинать работать в низших дивизионах. В нашем футболе он никогда не вырастет в главного тренера», — сказал Пономарев «СЭ».

17 марта армейцы проиграли «Зениту» со счетом 2:3 в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России. По информации «СЭ», Гончаренко близок к отставке. В случае, если 43-летний специалист покинет московский клуб, и.о. с высокой долей вероятностью станет Василий Березуцкий.

(Владимир Пушкарев)