Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал гол в ворота «Зенита» в матче 21-го тура Тинькофф-РПЛ (2:1). Хавбек забил победный мяч в игре, отличившись на второй добавленной минуте.

— Ждали до последнего своего момента, верили, что он будет, — цитирует официальный сайт «Рубина» Макарова. — Он случился на последних минутах. Из последних сил доигрывали эту игру, чтобы дожать, принести радость болельщикам и всей Казани.

— С какими мыслями убегали в контратаку? Был один против двух соперников и вратаря.

— Добежать до штрафной. Правда, играли из последних сил. Мы много оборонялись в этом матче, «Зенит» хорошая команда, нас поджала. Но из последних сил, за счет характера пришлось бежать. Удача сегодня была на нашей стороне.