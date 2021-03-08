Агент Сергея Реброва Варга отрицает переговоры тренера с ЦСКА

Шандор Варга, агент главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва, отрицает, что на украинского специалиста выходил московский ЦСКА.

«Я абсолютно не удивлен таким разговорам в Москве, потому что «Ференцварош» обыгрывал московский ЦСКА на его поле, — цитирует meta-ratings.com.ua Варгу. — Тогда это была сенсация, потому что перед этим ЦСКА обыгрывал «Реал». Но могу сказать, что я 25 лет являюсь агентом Сергея Реброва, оформил с ним порядка 9-10 контрактов, но контактов или переговоров с представителями московского ЦСКА у нас не было».

Сергей Ребров возглавляет «Ференцварош» с 2018 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата Венгрии подряд и уверенно лидирует в нынешнем сезоне. До «Ференцвароша» Ребров возглавлял киевское «Динамо» и «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Карьеру футболиста экс-форвард сборной Украины завершил в середине сезона-2009 в «Рубине». С казанцами он выиграл чемпионат России-2008, а также поучаствовал в победном чемпионате-2009.