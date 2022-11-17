Макарчук: «Мы потихоньку выздоравливаем и будем подниматься наверх в следующей части чемпионата»

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук прокомментировал результаты команды по итогам первой части РПЛ.

«Если смотреть на то, чего мы добились в этом году, взяв серебро РПЛ в прошлом сезоне, то, конечно, теперь хочется постоянно выигрывать, быть всегда наверху. Но другие команды тоже готовятся и играют против нас с максимальной отдачей. «Сочи» хочется всегда выигрывать, но соперник на поле тоже есть. Если бы там фишки стояли, тогда одно дело, тогда бы мы всегда побеждали. Но там тоже есть футболисты, которые готовятся, разбирают наши матчи. В целом, думаю, мы сейчас могли быть повыше. Но ничего страшного», — приводят «Известия» слова Макарчука

Также он ответил на вопрос, насколько уход нападающего Матео Кассьерры и защитника Родригао ослабил команду.

«Конечно, ушли одни ключевые игроки на своих позициях. Родригао — центральный защитник, который отыграл все матчи. Касьерра — нападающий, который отыграл все матчи. И забивал чуть ли не в каждой игре, отдавал передачи. Это все сказалось. Но такое бывает в каждой команде. Перестройка, приходят новые игроки, вливаются в коллектив. Думаю, мы потихоньку выздоравливаем и будем подниматься наверх в следующей части чемпионата», — добавил полузащитник.

Напомним, что после 17 туров «Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.