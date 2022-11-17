Промес анонсировал выход нового музыкального клипа

Нападающий «Спартака» Квинси Промес анонсировал выход нового музыкального клипа.

Промес записал трек вместе с исполнителем Lairc. Клип снимался в Москве и выйдет 18 ноября.

Напомним, что в начале ноября 2022 года Промес и Депай выпустили новую песню и клип.