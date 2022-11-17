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Промес анонсировал выход нового музыкального клипа

Анна Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес анонсировал выход нового музыкального клипа.

Промес записал трек вместе с исполнителем Lairc. Клип снимался в Москве и выйдет 18 ноября.

Напомним, что в начале ноября 2022 года Промес и Депай выпустили новую песню и клип.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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