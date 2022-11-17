Солдатенков: «В «Крыльях Советов» все ребята простые, без корон на головах»

Защитник Солдатенков заявил, что в «Крыльях Советов» все ребята без корон на головах

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что в команде все ребята простые, без корон на головах.

— Сильно усложнил жизнь «Крыльям» массовый уход лидеров зимой и летом?

— Было непросто. Ушли ребята, которые могли решать моменты на поле. Пришли новые игроки, которым нужна была адаптация. Но считаю, что сейчас им стало комфортнее, они лучше понимают требования тренера. И нам теперь проще играть и понимать друг друга на поле. У нас ведь еще и коллектив такой, где большинство игроков и главный тренер уже много лет работают вместе. Есть система игры, которая на дистанции все равно дает положительный результат, даже когда теряем игроков.

— Со стороны в столь сложившийся коллектив сложно влиться?

— В наш коллектив максимально легко влиться. У нас все ребята простые, без корон на головах. Любой обычный парень может спокойно найти с нами общий язык, — приводит слова Солдатенкова «Известия».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах.