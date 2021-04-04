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Махатадзе — о голе «Спартаку»: «Не передать словами, насколько было приятно»

22:24
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Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе дал комментарий после завершения матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:3).

— Как считаешь, что сегодня не получилось у команды?

— Вообще не понимаю. Думаю, мы проиграли много единоборств и подборов. Из-за этого и пропустили голы.

— Ты забил свой первый гол. Какие эмоции испытал в тот момент?

— Не передать словами, насколько было приятно. Но при этом мы проиграли матч. Это главное, а не гол. Я хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам за такую шикарную поддержку. Мы слышали их на поле, надеюсь, что в следующих матчах нас будут поддерживать также, а мы сделаем всё для победы.

(Артем Калинин)

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