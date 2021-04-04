Соболев: «После сборной тяжеловато в эмоциональном плане. Сегодня первые 15 минут играл на автомате»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы в гостевом матче 24-го тура Тинькофф РПЛ над «Ростовом» (3:2) сказал, что после перерыва на сборные испытывал тяжесть в эмоциональном плане. Форвард отметился дублем.

— Почему в Ростове твои голы так хороши? Как бы на этот гол отреагировал Тихонов?

— Тот гол за «Крылья», да, был очень красивый. С левой попал в дальний угол. Тихонов всегда смеялся надо мной, потому что какие-то моменты бывают. Никто не ожидает, а я раз и забил. Не могу сказать, что сегодня какие-то яркие голы, обычные, головой. Однако они очень важные. Тогда забил победный, сегодня тоже. Все супер.

— Вызов в сборную и гол помогли эмоционально?

— Если честно, когда приезжаешь после сборной, то немного тяжеловато в эмоциональном плане. У тебя нет эмоций, сборная всегда так на тебя влияет. Когда выходишь на игру нужно эмоции из себя вытаскивать. Наверное, сегодня первые 10-15 минут бегал на автомате, но потом нашел в себе силы и просто играл.

— Почему поведя в счете команда пропустила дважды?

— Я не могу сказать, что это нервы, неготовность или еще что-то. Это «Ростов», хорошая команда, которая играет дома, поэтому и забили нам два мяча. Хорошо, что мы забили в перерыве и ушли с равным счетом. Я знал, что после перерыва мы забьем и выиграем.

— Что с тобой случилось после Нового года? Разговор с Трахтенбергом так влияет на тебя?

— Наверное, да. Он сказал мне про это. Теперь я переосмыслил свою игру и действую немного по-другому. Это приносит свои плоды.

(Артем Бухаев)