Махачкалинское «Динамо» проведет зимние сборы в Турции

Зимние сборы махачкалинского «Динамо» пройдут в Белеке (Турция), сообщает пресс-служба клуба.

Сборы начнутся 9 января и продлятся до 20 февраля. За это время команда проведет девять контрольных матчей.

«Динамо» с 15 очками занимает 13-е в турнирной таблице чемпионате России. В 19-м туре махачкалинцы на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 28 феварля и начнется в 19.00 по московскому времени.