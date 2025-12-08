«Ахмат» проведет три зимних сбора в Турции

Зимние сборы «Ахмата» пройдут в Белеке (Турции), сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Первые сборы состоятся с 8 по 19 января, вторые сборы пройдут с 24 января по 3 февраля, третий этап — с 8 по 19 февраля.

«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое в турнирной чемпионате России. В 19-м туре грозненцы на своем поле сыграют против ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.