Руководитель «Балтики» Мясников — о матче со «Спартаком»: «Сердце разрывалось»

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о переживаниях во время матча со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ. Руководитель калининградцев является болельщиком красно-белых.

«Я многолетний болельщик «Спартака». И сердце, конечно, трепетало и разрывалось. Но в обоих матчах [сезона РПЛ] я болел за «Балтику». Клуб стал для меня проектом жизни.

Эмоции от игры в Калининграде драматичные и интересные. Душой и телом я был полностью со стадионом, который болел эмоционально. А я был частью этой торсиды», — сказал Мясников в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 18 туров «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке.